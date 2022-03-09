تداعيات ناجمة عن العقوبات الغربية على روسيا.. ارتفاع "صاروخي" لأسعار البنزين في فنلندا

تحدثت تقارير إعلامية عن ارتفاع أسعار البنزين في فنلندا بشكل "صاروخي"، إذ صعدت أسعار البنزين في البلد الاسكندنافي بنحو 20% في غضون ثلاثة أيام.

وأظهرت صورة أن سعر البنزين تم بيعه اليوم في محطات وقود في فنلندا بسعر 2.219 يورو للتر بعد أن كان عند مستوى 1.849 يورو للتر قبل 3 أيام.

Sputnik

وتشهد أسواق النفط ارتفاعا في أسعار الذهب الأسود في ظل القيود الغربية على روسيا، التي تعد أحد أبرز منتجي النفط في العالم.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض حظر على واردات الطاقة الروسية في خطوة منفردة من واشنطن بسبب الأزمة الأوكرانية.

وعقب القرار الأمريكي ارتفعت أسعار النفط في الأسواق، وجرى تداول عقود خام "برنت" عند مستوى 130 دولارا للبرميل.

المصدر: وكالات