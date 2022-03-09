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زاخاروفا في تعليق على تصريحات زيلينسكي العلنية: لا يمكن الاعتماد عليها بسبب "حالته الخاصة"

أخبار روسيا

زاخاروفا في تعليق على تصريحات زيلينسكي العلنية: لا يمكن الاعتماد عليها بسبب
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الاعتماد على تصريحات زيلينسكي العلنية غير ممكن بسبب "الحالة الخاصة" لرئيس أوكرانيا.

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وفي معرض تعليقها على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي العلنية، قالت زاخاروفا لإذاعة سبوتنيك، إنه "لا يمكن تحليل هذه التصريحات بجدية" بالعلاقة مع "عامل الحالة الخاصة تماما" للزعيم الأوكراني.

وأشارت المتحدة باسم الخارجية الروسية إلى أنه "من الجلي أن الحالة غير متزنة. وفي أي حالة، وأي تصريح يدلي به، كل ذلك يشير إلى عدم وجود إمكانية للاعتماد بشكل جاد على مثل هذه التصريحات وأخذها على أنها حقيقة تامة أو تعبير عن موقف تمت بلورته بالفعل".

المصدر: تاس

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