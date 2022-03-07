أكدت موسكو اليوم الاثنين خططا لإجراء لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني بمشاركة نظيرهما التركي على هامش منتدى "أنطاليا" الدبلوماسي أواخر هذا الأسبوع.

وفي تصريحات صحفية قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه "بناء على اتفاق تم التوصل إليه خلال مكالمة هاتفية بين رئيسي روسيا وتركيا، وبمبادرة من الجانب التركي، من المخطط إجراء لقاء بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميتري كوليبا، بمشاركة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية التركي أنه سيلتقي نظيريه الروسي والأوكراني في اجتماع ثلاثي خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي يوم 10 مارس.

المصدر: "إنترفاكس"

يتبع..