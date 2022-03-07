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موسكو: من المخطط عقد لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في أنطاليا التركية أواخر الأسبوع

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موسكو: من المخطط عقد لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في أنطاليا التركية أواخر الأسبوع
وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود تشاووش أوغلو والأوكراني دميتري كوليبا
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أكدت موسكو اليوم الاثنين خططا لإجراء لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني بمشاركة نظيرهما التركي على هامش منتدى "أنطاليا" الدبلوماسي أواخر هذا الأسبوع.

وفي تصريحات صحفية قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه "بناء على اتفاق تم التوصل إليه خلال مكالمة هاتفية بين رئيسي روسيا وتركيا، وبمبادرة من الجانب التركي، من المخطط إجراء لقاء بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميتري كوليبا، بمشاركة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية التركي أنه سيلتقي نظيريه الروسي والأوكراني في اجتماع ثلاثي خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي يوم 10 مارس.

المصدر: "إنترفاكس"

يتبع..

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