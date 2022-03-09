فرنسا تشبه أزمة الطاقة الحالية بأزمة النفط في 1973

قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم الأربعاء إن أزمة الطاقة الحالية مع الارتفاع الكبير في الأسعار "شبيهة بحدتها بالصدمة النفطية في العام 1973".

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وأوضح الوزير الفرنسي أن خطة ثانية كبيرة من المساعدات الرسمية على غرار ما حصل خلال كوفيد-19 "ستغذي ارتفاع الأسعار".

وتشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعا ملحوظا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، فيما أعلنت الولايات المتحدة حظر الواردات من النفط والغاز الروسيين.

تجدر الإشارة إلى أن أزمة النفط عام 1973 أو "صدمة النفط" الأولى بدأت في 15 أكتوبر 1973، عندما قام أعضاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (تتألف من الدول العربية أعضاء أوبك بالإضافة إلى مصر وسوريا) بإعلان حظر نفطي " لدفع الدول الغربية لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حرب 1967" ، وأعلنت أوابك أنها ستوقف إمدادات النفط إلى الولايات المتحدة والبلدان الأخرى التي تؤيد إسرائيل في صراعها مع سوريا ومصر والعراق.

المصدر: أ ف ب