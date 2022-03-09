واشنطن: لا يمكننا نقل "القبة الحديدية" لأوكرانيا بين ليلة وضحاها

قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند إنه لا يمكن تسليم نظام القبة الحديدية الدفاعي المضاد للصواريخ والطائرات إلى أوكرانيا على الفور، على الرغم من مطالبات كييف بلذلك.

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وأضافت نولاند: "أود أن أوضح فقط بشأن القبة الحديدية، أنه لا يمكنك النقر بأصابعك للحصول على نظام القبة الحديدية. إن الأمر يتطلب تدريبا للأفراد والقدرة على نشرها وأمور كثيرة أخرى".

وتابعت نولاند خلال جلسة استماع في لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للعلاقات الخارجية قائلة: "مع ذلك، هناك أشياء أخرى في قائمتهم نعتقد أنه يمكننا القيام بها (في إشارة إلى طلبات السلطات الأوكرانية للحصول على أسلحة ومعدات عسكرية من الغرب)".

في الوقت نفسه، كشفت نولاند أن واشنطن سلمت مؤخرا إلى كييف، "عددا كبيرا من الرادارات المضادة للبطارية".

إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن الحكومة الإسرائيلية رفضت تسليم أنظمة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ إلى أوكرانيا.

ولفت محللون إلى أن مثل هذه الأسلحة تصنع في إسرائيل، والولايات المتحدة تشارك ماليا في إنتاجها.

المصدر: تاس