الرئيس البرازيلي يصف بوتين بأنه أحد أقوى الشخصيات في العالم

ذكرت صحيفة "إستادو دي ميناس" أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه من أقوى الشخصيات في العالم.

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وقال الرئيس البرازيلي في تصريحه: "قبل بضعة أسابيع التقيت بأحد أقوى الأشخاص في العالم. هو الآن في صراع مع دولة مجاورة. وتحدثنا لما يقرب من ثلاث ساعات".

وكانت روسيا شنت في 24 فبراير عملية عسكرية في أوكرانيا، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن هدفها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، ولذلك جرى التخطيط لتنفيذ عملية لـ"نزع السلاح والتخلص من النازية في أوكرانيا"، ولتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

وفرض الغرب، ردا على ذلك، عقوبات جديدة ضد روسيا، شملت بنوكا روسية كبرى، كما أغلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأخرى الأجواء أمام الطائرات الروسية، وتم فرض عقوبات على توريد منتجات عالية التقنية إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي