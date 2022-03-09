روسيا قد تستغني عن المعدات الألمانية في عمل "مسبارها الكوني"

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة الفضائية أن روسيا قد تستعيض عن المعدات الألمانية بالمعدات الروسية لمتابعة عمل مسبار Spektr-RG.

وحول الموضوع قال المدير العلمي لمشروع مسبار Spektr-RG، رشيد سيوناييف: "تلسكوب ART-XC الموجود في مسبار Spektr-RG قد يفي بالغرض في حال أوقف تلسكوب eROSITA الألماني الموجود في المسبار، التلسكوب الروسي يمكنه مراقبة مصادر الأشعة السينية ومسح أجزاء معينة من السماء".

وأضاف "العلماء الروس يناقشون مستقبل مسبار Spektr-RG عندما سيكون تلسكوب ART-XC الروسي الأداة الرئيسية فيه، من المهم اختيار الأهداف والمهمات التي يستطيع التلسكوب الروسي إنجازها بشكل جيد جدا، بمساعدة التلسكوب الروسي يمكن الحصول على بيانات مثيرة للاهتمام بالنسبة للخبراء الروس.. تلسكوب eROSITA يعمل الآن في الوضع الآمن أو ما يسمى safe mode، من المهم ألا يتم إيقافه بشكل كامل وإلا سيصعب جدا إعادة تشغيله لاحقا".

وأوضح سيوناييف أن "الجانب الألماني لم يحدد موعدا بعد لاستعادة العمل المشترك مع روسيا فيما يخص مسبار Spektr-RG، وقال: "الاتفاقيات السابقة كانت تنص على أن يستمر عمل المسبار 6 سنوات على الأقل، مضى حاليا عامان ونصف العام أو أكثر بقليل، آمل أن يتحسن الوضع وأن يعود تلسكوب eROSITA للعمل من جديد لتستمر الخطط التي كانت موضوعة سابقا".

إقرأ المزيد

وتجدر الإشارة إلى أن مسبار Spektr-RG كان قد طوّر في إطار مشروع مشترك روسي-ألماني، ليعمل على رسم خريطة تفصيلية للسماء والنجوم والأجرام السماوية بالاعتماد على تقنيات خاصة تعمل بالأشعة السينية.

المصدر: فيستي