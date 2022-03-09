وزير الزراعة الفرنسي يحذر من خطر أزمة الغذاء بسبب أوكرانيا

حذر وزير الزراعة والغذاء الفرنسي جوليان دينورماندي من أزمة غذاء عالمية هذا العام على خلفية الأوضاع في أوكرانيا.

وقال الوزير بحسب صحيفة "لوفيغارو": "هناك دول كثيرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​تعتمد على تصدير القمح من روسيا وأوكرانيا".

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وأضاف أن الأحداث الجارية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما سيكون له أيضا تأثير على علف الماشية.

وبحسب الموقع، فإن دولا مثل قطر ورواندا وقرغيزستان ومصر تعتمد بنسبة 80٪ على إمدادات القمح من روسيا، بينما تعتمد تركيا على 70٪. وفي هذا الصدد، دعا الوزير إلى اتخاذ خطوات لتلافي أزمة الغذاء في العام ونصف العام المقبل.

وشهدت أسعار القمح مؤخرا ارتفاعا كبيرا، حيث اندفعت أسعار العقود الآجلة في بورصة شيكاغو، التي تعد مقياسا دوليا، إلى 13.40 دولار للبوشل، وبلغت الأسعار في بورصة باريس 406 يورو للطن، على خلفية الأوضاع في أوكرانيا وسط مخاوف الكثيرين من أن يؤدي ذلك إلى تعطيل إمدادات العالم من السلعة الاستراتيجية.

المصدر: سبوتنيك