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الولايات المتحدة ترسل بطاريتي صواريخ دفاع جوي إلى بولندا

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الولايات المتحدة ترسل بطاريتي صواريخ دفاع جوي إلى بولندا
Gettyimages.ru
منصة صواريخ باتريوت الدفاعية الجوية الأمريكية
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قال ممثل القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا (يوكوم) إن بلاده بدعوة من بولندا، قررت نشر بطاريتين من أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات لصد التهديدات المحتملة لحلف "الناتو". 

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وأضاف المتحدث باسم (يوكوم)، آدم ميللر: "بتوجيهات من قبل وزير الدفاع وبدعوة من حلفائنا البولنديين، أمر قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، الجنرال والترز، بإعادة نشر بطاريتين من أنظمة الدفاع الجوي باتريوت في بولندا".

وفقا لممثل (يوكوم)، تم اتخاذ هذه الخطوة "بشكل استباقي من أجل مواجهة أي تهديدات محتملة قد تتعرض لها الولايات المتحدة والقوات المتحالفة وأراضي الناتو".

ولفت إلى أن "هذا إجراء دفاعي حكيم يعزز التزامنا بالمادة الخامسة (من ميثاق الناتو) ولا يهدف بأي حال من الأحوال إلى دعم أي عمليات هجومية".

المصدر: نوفوستي

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