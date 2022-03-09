الخارجية الروسية: لو لم يتم إيقاف نشاط المختبرات البيولوجية في أوكرانيا لخرجت الآن عن السيطرة

قالت وزارة الخارجية الروسية، إنه لو لم يتم إيقاف نشاط المختبرات البيولوجية في أوكرانيا لخرجت الآن عن السيطرة.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أنه "إذا لم يتم إيقاف هذا (نشاط المختبرات البيولوجية في أوكرانيا) الآن، فسيكون كل شيء خارج نطاق السيطرة، وسيخضع حصريا لسيطرة القوى المتطرفة، والتي يبدو أنها بدورها لم تعد خاضعة للسيطرة".

وأوضحت المتحدثة أن البيانات المتعلقة بوجود مختبرات بيولوجية أمريكية في أوكرانيا تغير تماما صورة مشاركة واشنطن، مضيفة أن هذه أداة لتهديد مباشر لروسيا الاتحادية.

وفي وقت سابق أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، وجود "منشآت أبحاث بيولوجية" في أراضي أوكرانيا، قائلة إن بلادها تعمل على منع وقوع هذه المواقع تحت سيطرة روسيا.

المصدر: نوفوستي