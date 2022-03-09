روسيا.. قانون جديد يزيد من بريق الذهب

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا جديدا يتضمن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على سبائك الذهب عند شرائها من قبل الأفراد في روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس".

إقرأ المزيد

وتم نشر الوثيقة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية لروسيا اليوم الأربعاء، وكانت ضريبة القيمة المضافة تبلغ 20% قبل الإلغاء.

ويدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من 1 مارس الجاري، أي أن للقانون أثرا رجعيا. وسيساهم القانون الجديد في زيادة استثمارات الأفراد في روسيا في المعدن النفيس، الذي يعد ملاذا أمنا.

وكانت الحكومة الروسية قد اقترحت، في نهاية الشهر الماضي، إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الذهب في إطار إجراءات لمكافحة العقوبات الغربية الجديدة المفروضة على روسيا.

المصدر: نوفوستي