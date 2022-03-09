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مصادر: الولايات المتحدة تستثني اليورانيوم من حظر استيراد الطاقة الروسية

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مصادر: الولايات المتحدة تستثني اليورانيوم من حظر استيراد الطاقة الروسية
Sputnik
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نقلت وسائل إعلام عن مصادر أن الحظر الذي فرضته السلطات الأمريكية على واردات الطاقة الروسية لا يسري على إمدادات اليورانيوم.

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وقالت المصادر بهذا الشأن: "صناعة الطاقة الأمريكية تعتمد على روسيا وحليفتيها كازاخستان وأوزبكستان، حيث تتلقى حوالي نصف اليورانيوم المستخدم في محطات الطاقة النووية الأمريكية"، وذلك لعدم وجود أي إنتاج في الوقت الحالي  لليورانيوم في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن فرض حظر على واردات الطاقة الروسية في خطوة منفردة من واشنطن على خلفية الأزمة الأوكرانية.

من جانبها، أعربت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة عن القلق من أن يؤدي امتناع الجانب الأمريكي عن واردات الطاقة الروسية إلى تقلبات في الأسواق العالمية.

المصدر: RT

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