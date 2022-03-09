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الخارجية الروسية تعلق على العقوبات اليابانية

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الخارجية الروسية تعلق على العقوبات اليابانية
Sputnik
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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قالت وزارة الخارجية الروسية إن اليابان تتصرف بشكل هدام فيما يتعلق بمصالحها الوطنية من خلال انضمامها إلى التيار الغربي للعقوبات ضد روسيا.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، تعليقا على العقوبات التي أعلنتها طوكيو وعلى مطالبات المسؤولين اليابانيين باستعادة أراض من روسيا: "لسوء الحظ، شاركت اليابان بنشاط في هذا الاتجاه الغربي، وهي تتبع جميع التعليمات بخنوع. من الواضح أنهم ببساطة لا يدركون مدى تدميرهم لمصالهم الوطنية".

المصدر: تاس

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