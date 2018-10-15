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العراق.. مشروع قانون يلزم أعضاء الحكومة بالتخلي عن الجنسية المكتسبة

أخبار العالم العربي

العراق.. مشروع قانون يلزم أعضاء الحكومة بالتخلي عن الجنسية المكتسبة
AFP SABAH ARAR
مجلس النواب العراقي
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كشفت مصادر سياسية عراقية، اليوم الاثنين، عن وجود مشروع قانون في مجلس النواب العراقي يلزم رئيس الوزراء، والوزراء بالتخلي عن الجنسية المكتسبة.

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وقالت المصادر لـRT  إن "القانون قد يطرح خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب العراقي، لكنه في ذات الوقت قد يواجه اعتراضات كبيرة من بعض الكتل السياسية، إذ أغلب المسؤولين العراقيين يحملون جنسيات أخرى غير العراقية".

وأضافت أن "الغاية من القانون تكمن في عدم استخدام المسؤول التنفيذي الجنسية الأخرى، للتهرب من أية مساءلات أو محاكمات أو يستخدمها للهرب من العراق، مثلما فعل مسؤولون سابقا".

المصدر: RT

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