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لحظة بلحظة.. تطورات الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان في يومها الثاني

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. تطورات الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان في يومها الثاني
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يشهد السودان لليوم الثاني على التوالي، اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.

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لحظة بلحظة.. تطورات الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان
لحظة بلحظة.. تطورات الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان

وفي ما يأتي، آخر الأحداث والتطورات الميدانية والعسكرية والدولية بخصوص الاشتباكات في السودان:

مراسلنا: تزايد حدة الاشتباكات منذ ساعات الفجر الأولى في السودان

أطباء السودان: 56 قتيلا و595 إصابة جراء الاشتباكات

السودان.. لجنة أمن ولاية الخرطوم تعلن الأحد عطلة رسمية وتصدر عددا من القرارات

"نيويورك تايمز" عن الأمم المتحدة: 30 قتيلا على الأقل و400 إصابة جراء الاشتباكات في السودان

المصدر: RT

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