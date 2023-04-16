ماذا يحمل في جعبته؟.. رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يتوجه "فورا" إلى السودان

أعلنت مفوضية الاتحاد الإفريقي عن توجه رئيسها موسى فقي محمد، الأحد "فورا" إلى السودان للتحدث مع الطرفين بشأن وقف إطلاق النار في الوقت الذي يشهد فيه البلد يوما ثانيا من الاشتباكات.

وأشار الاتحاد الإفريقي في بيان له صدر عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد بعد ظهر الأحد، إلى "القلق العميق" إزاء الوضع، داعيا قوات الجيش والدعم السريع إلى "حماية المدنيين"، وفق ما جاء في بيان صدر عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد بعد ظهر الأحد.

هذا وقد اندلعت اشتباكات صباح أمس السبت في العاصمة الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

المصدر: أ ف ب