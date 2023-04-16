يديعوت أحرونوت: تل أبيب تتوسط للتهدئة بين الأطراف السودانية

ذكرت يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين الأحد، أن الخارجية الإسرائيلية تشارك في محادثات وساطة بين الأطراف المتحاربة حاليا في السودان، وتحاول تهدئة التوتر بين الجانبين.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد اتحاد الأطباء السوداني بمقتل 56 شخصا على الأقل وإصابة 595 آخرين في اشتباكات اندلعت منذ يوم أمس السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ومنذ قليل، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان عن سماحها بفتح المسارات الآمنة والحالات الإنسانية للمواطنين، وذلك من الآن ولمدة 4 ساعات.

وقالت في بيان: "تهيب قوات الدعم السريع السودانية بالمواطنين الكرام أنها وفي إطار طلب الأمم المتحدة ورغبة القوات في تيسير جزء من حياة الناس، تعلن عن السماح للمسارات الآمنة والحالات الإنسانية للمواطنين وذلك من الان ولمدة أربع ساعات".

من جهتها، أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الأحد، أنها توافق على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية، لمدة ثلاث ساعات تبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم.

المصدر: يديعوت أحرونوت - RT