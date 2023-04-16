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أبو الغيط يجري اتصالا هاتفيا بأمين عام الأمم المتحدة يتناول الوضع في السودان

أخبار العالم العربي

أبو الغيط يجري اتصالا هاتفيا بأمين عام الأمم المتحدة يتناول الوضع في السودان
AFP
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أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اتصالا هاتفيا بأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط بادر مساء الأحد 16 أبريل الجاري باجراء اتصال هاتفي بأنطونيو غوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الموقف الخطير في السودان. 

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط أبلغ غوتيريش بموقف مجلس الجامعة الصادر يوم الأحد من ضرورة وقف التصعيد ووقف إطلاق النار واستعادة الهدوء للسودان في أسرع وقت.

وأشار إلى أنه عبر خلال الاتصال عن الاستعداد للعمل سويا مع الأمم المتحدة لتحقيق وقف فوري للاشتباكات المسلحة وحقن الدماء، والحيلولة دون المزيد من تدهور الأوضاع.

واستمع أبو الغيط لتقييم السكرتير العام للموقف، واتفقا علي ضرورة تكثيف الاتصالات مع القيادات المتقاتلة من أجل وضع حد للمواجهات.

المصدر: RT

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