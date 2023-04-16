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وزير المعادن السوداني يعلن مقتل اثنين من أفراد أسرته و3 آخرين إثر سقوط قذيفتين في منزله

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وزير المعادن السوداني يعلن مقتل اثنين من أفراد أسرته و3 آخرين إثر سقوط قذيفتين في منزله
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أعلن وزير المعادن السوداني محمد بشير أبو نمو يوم الأحد، مقتل اثنين من أفراد أسرته و3 آخرين، إثر سقوط قذيفتين متتابعتين لمدفع "آربي جى" في منزله، وسط الاشتباكات الدائرة في السودان.

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب  محمد بشير أبو نمو: "سقطت قذيفتان متتابعتان لمدفع "آر بي جى" في منزلي بمدينة الخرطوم بحري في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، مما أدى إلى استشهاد اثنين من أفراد أسرتي و3 آخرين بينهم اثنان من الحراسات الشخصية أثناء تواجدهم بإحدى غرف المنزل".

وأضاف: "نسأل الله الرحمة والمغفرة والعتق من النار للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى، وبمناسبة هذه الحادثة أطلب صادقا من قائدي الجيش والدعم السريع بضرورة وقف القتال فورا ومعالجة الخلافات عن طريق الحوار، لأن أكبر خاسر من هذه الحرب هو المواطن السوداني".

وقد اندلعت اشتباكات صباح أمس السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

المصدر: RT

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