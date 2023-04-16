وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا الوضع في السودان مع البرهان ودقلو

أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اتصالين هاتفيين، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وجرى خلال الاتصالين بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، حيث أكد ابن فرحان على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق.

وشدد وزير الخارجية السعودي خلال محادثاته مع الطرفين، على أهمية العودة إلى الاتفاق الأطاري، الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.

واندلعت اشتباكات صباح السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

المصدر: واس