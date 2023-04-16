البرلماني المصري مصطفى بكري يهاجم قوات الدعم السريع وقائدها إثر احتجاز جنود مصريين في السودان

علق البرلماني المصري مصطفى بكري على احتجاز عدد من جنود القوات المصرية المسلحة لدى قوات الدعم السريع في السودان التي تخوض معارك مع الجيش السوداني.

وفي سلسلة تغريدات عى حسابه في "تويتر"، كتب مصطفى بكري : "أنا على ثقة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى سيصدر تعليماته بإعادة رجالنا الأبطال أبناء القوات المسلحه إلى الوطن سريعا..إعتذار حميدتي (قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو) غير مقبول ، وقواتنا كانت في مهمة محددة لإجراء مناورات عسكرية مع الجيش السوداني بناء على بروتوكول موقع مع القيادةالسودانية في وقت سابق".

وأضاف بكري: "الجيش المصري جيش عظيم ورجاله يتحلون بالشجاعة، ونحن نلتزم دوما بشرف العسكرية وحماية الأمن القومي العربي دون التدخل في أي شأن داخلي لأحد، وأظن أن بيان الخارجية المصرية حول هذه الأحداث هو خير تعبير عن ذلك".

أنا علي ثقه أن الرئيس السيسي القائد الأعلي سيصدر تعليماته بإعادة رجالنا الأبطال أبناء القوات المسلحه إلي الوطن سريعا . إعتذار حميدتي غير مقبول ، وقواتنا كانت في مهمه محدده لإجراء مناورات عسكريه مع الجيش السوداني بناء علي بروتوكول موقع مع القياده السودانيه في وقت سابق — مصطفى بكري (@BakryMP) April 15, 2023

الجيش المصري جيش عظيم ورجاله يتحلون بالشجاعه ، ونحن نلتزم دوما بشرف العسكريه وحماية الأمن القومي العربي دون التدخل في أي شأن داخلي لأحد ، وأظن أن بيان الخارجيه المصريه حول هذه الأحداث هو خير تعبير عن ذلك — مصطفى بكري (@BakryMP) April 15, 2023

وأكمل بكري: "بدلا من أن يصب بعض الموتورين جام غضبهم على من سعوا إلى إهانة عدد من أفراد قواتنا المسلحة الذين كانوا يشاركون في المناورات المشتركة مع الجيش السوداني، راحوا يسخرون من رجالنا الأبطال ..أبطال جيشنا التزموا بضبط النفس، ولم يدخلوا معركة مع أحد، ولم ينحازوا إلى طرف، ولم يكونوا أسرى حرب..دخلوا معركة وهزموا فيها..أبطالنا رجال..تحملوا ملتزمين بالتعليمات..المدان الحقيقي هي ميلشيات الدعم السريع الذين كشفوا عن حقدهم وسمومهم ضد الشقيقة الكبرى..إننا على ثقة أن الشعب السوداني الشقيق يرفض مثل هذه التصرفات المقيتة، ونثق أن القيادة المصرية ستتحرك".

بدلا من أن يصب بعض الموتورين جام غضبهم علي من سعوا إلي إهانة عدد من أفراد قواتنا المسلحه الذين كانوا يشاركون في المناورات المشتركه مع الجيش السوداني ، راحوا يسخرون من رجالنا الأبطال . أبطال جيشنا إلتزموا بضبط النفس ، ولم يدخلوا معركه مع أحد ، ولم ينحازوا إلي طرف ، ولم — مصطفى بكري (@BakryMP) April 16, 2023

يكونوا أسري حرب ، دخلوا معركه وهزموا فيها . أبطالنا رجال ، تحملوا ملتزمين بالتعليمات . المدان الحقيقي هي ميلشيات الدعم السريع الذين كشفوا عن حقدهم وسمومهم ضد الشقيقة الكبري . إننا علي ثقه أن الشعب السوداني الشقيق يرفض مثل هذه التصرفات المقيته ، ونثق أن القياده المصريه — مصطفى بكري (@BakryMP) April 16, 2023

وتابع: "لا يمكن أن تتسامح مع هذه التصرفات الحقيرة..أما محاولة تصوير الأمر على العكس من ذلك فهو توظيف للنذالة بقصد تصوير قواتنا على أنها هزمت في معركة لم يدخلوها..جيش مصر هو تاسع جيش في العالم..جيش مصر موحد وقوي..جيش مصر شريف ونزيه وملتزم..جيش مصر هو الذي أنقذ الوطن..جيش مصر هو الذي استعاد الهوية الوطنية المصرية وحمى البلاد من الفتن والحرب الأهلية..لن أقول لهؤلاء عيب لأن من يخن وطنه ويرتهن إرادته لايعرف الطريق إلى العيب..تحيا مصر وعاش جيشها العظيم..درع الوطن وسيفه".

لايمكن أن تتسامح مع هذه التصرفات الحقيره . أما محاولة تصوير الأمر علي العكس من ذلك فهو توظيف للنذاله بقصد تصوير قواتنا علي أنها هزمت في معركه لم يدخلوها . جيش مصر هو تاسع جيش في العالم . جيش مصر موحد وقوي . جيش مصر شريف ونزيه وملتزم . جيش مصر هو الذي أنقذ الوطن ، جيش — مصطفى بكري (@BakryMP) April 16, 2023

مصر هو الذي استعاد الهوية الوطنيه المصريه وحمي البلاد من الفتن والحرب الأهليه . لن أقول لهؤلاء عيب لأن من يخن وطنه ويرتهن إرادته لايعرف الطريق إلي العيب . تحيا مصر وعاش جيشها العظيم . درع الوطن وسيفه — مصطفى بكري (@BakryMP) April 16, 2023

هذا وقال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، أمس السبت، إن "القوة المصرية متحفظ عليها في مكان آمن داخل معسكر لنا بمروري".

وفي وقت سابق من أمس، صرح المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، بأن القوات المسلحة المصرية تتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان، ويجري التنسيق مع الجهات المعنية بالسودان لضمان تأمين القوات المصرية.

وذلك بعد أن أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان، أن كتيبة من الجيش السوداني والقوات المصرية سلمت نفسها لقوات الدعم السريع بقاعدة مروي.

المصدر: RT