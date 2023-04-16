قيادة المنطقة الغربية للجيش السوداني في نيالا تنضم بجنودها وعتادها لقوات الدعم السريع

أعلنت قيادة المنطقة الغربية للقوات المسلحة السودانية، انضمامها بكل جنودها وعتادها العسكري لقوات الدعم السريع وفتح مقراتها وقواعدها لمواجهة "فلول النظام البائد".

وقالت القيادة في بيان لها: "تابعت منطقة القيادة الغربية للقوات المسلحة مجريات الأحداث بين الجيش وقوات الدعم السريع التي تطورت لاشتباكات دموية راح ضحيتها خيرة الشباب السوداني في معارك مفتعلة".

وأضاف البيان: "من أجل حقن دماء الأبرياء وحماية الوطن تعلن قيادة المنطقة الغربية للقوات المسلحة انضمامها بكل جنودها وعتادها العسكري لقوات الدعم السريع وفتح مقراتها وقواعدها لمواجهة فلول النظام البائد الذين باتوا يتهيأون للعودة للسلطة عبر بوابة القوات المسلحة".

وقد اندلعت اشتباكات صباح السبت 15 أبريل، في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت قوات الدعم السريع، سيطرتها على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين خلفهم أسلحه ومعدات عسكرية ومدرعات.

وأفادت عبر حسابها في "تويتر"، بتدمير عناصرها مدرعات القوات المعتدية في الخرطوم، مرفقة مقطع فيديو يوثق اشتعال النيران في إحدى المدرعات.

المصدر: RT