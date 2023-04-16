"الدعم السريع" تعلن إسقاط "أباتشي" في الخرطوم (فيديو)

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان عبر موقع "تويتر" أنها تمكنت من إسقاط طائرة حربية من طراز "أباتشي" في الخرطوم بحري "العزبة"، وذلك في خضم المواجهات العنيفة التي تشهدها البلاد.

وظهر في مقطع فيديو نشرته "الدعم السريع"، مجموعة من المواطنين وقد تجمّعوا حول طائرة مروحية عسكرية متوقفة في أرض ترابية ولم يبد أنها تحطمت أو أنها تعرضت للنيران أو ما شابه.

#الدعم_السريع يسقط طائرة حربية "أباتشي" في الخرطوم بحري "العزبة" pic.twitter.com/lDHfCKydeL — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 16, 2023

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت "الدعم السريع"، سيطرتها على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين خلفهم أسلحه ومعدات عسكرية ومدرعات.

وأفادت عبر مدونتها في "تويتر"، بتدمير عناصرها مدرعات القوات المعتدية في الخرطوم، مرفقة مقطع فيديو يوثق اشتعال النيران في إحدى المدرعات.

وقد اندلعت اشتباكات صباح أمس السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

المصدر: RT