مستشفى أم درمان بالخرطوم يستقبل نحو 30 جثة لقتلى سقطوا في الاشتباكات

أعلن مدير مشرحة مستشفى أم درمان، جمال يوسف، أنه تم استقبال جثث 28 قتيلا بينهم 4 عسكريين من أفراد الجيش السوداني.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مدير المستشفى أن "مشرحة مستشفى أم درمان استقبلت جثث 28 قتيلا، بينهم 4 عسكريين تابعين للجيش جراء الاشتباكات ببن الجيش وقوات الدعم السريع".

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أعلنت، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مقتل 56 مدنيا وعشرات العسكريين، وإصابة 595 آخرين بينهم عسكريون، لافتة إلى أن بعض حالات الوفاة والإصابة لم يجر حصرها لصعوبة نقل أصحابها إلى المستشفيات.

وتدور منذ صباح أمس السبت اشتباكات عنيفة في مناطق مختلفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

وبدأ التصعيد الأخير بإعلان قيادة "قوات الدعم السريع" السودانية، في بيان صباح أمس، أن القوات المسلحة السودانية، هاجمت مواقعها ومقراتها في الخرطوم ومروي ومدن أخرى، لافتة إلى أنه تم الرد على الهجوم وتكبيد الجيش السوداني "خسائر كبيرة"، فضلا عن السيطرة على مطار وقاعدة مروي ومطار الخرطوم.

ومن جانبه، أعلن الجيش السوداني، في بيان صباح أمس السبت، أن القوات المسلحة السودانية "تصدت لهجمات قوات الدعم السريع في منطقة المدينة الرياضية جنوبي العاصمة وفي عدة مناطق محيطة".

كما أعلن الجيش السوداني، في بيان لاحق، قوات الدعم السريع، قوات "متمردة"، حيث ذكر، عبر بيان، أن "الاشتباكات الآن تدور بين قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية".

وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

المصدر: سبوتنيك