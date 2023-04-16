السفارة الأمريكية لدى السودان تطلق تحذيرا أمنيا لرعاياها

أعلنت السفارة الأمريكية لدى السودان، إطلاق تحذير أمني في مناطق الخرطوم الحضرية (الخرطوم، أم درمان، الخرطوم بحري) وفي مدن أخرى في جمهورية السودان.

ووفقا لبيان السفارة، "تواصل السفارة مراقبة الوضع في الخرطوم والمناطق المحيطة بها عن كثب، حيث يستمر إطلاق النار ونشاط قوات الأمن.. يُنصح المواطنون الأمريكيون بشدة بالبقاء في منازلهم والمأوى في مكانه حتى إشعار آخر".

وأضاف البيان: "بسبب الوضع الأمني غير المستقر في الخرطوم وإغلاق المطار الدولي، لا توجد خطط للإجلاء بتنسيق من الحكومة الأمريكية في هذا الوقت.. إذا أصبح إجلاء المواطنين الأمريكيين الخاصين ضروريا، فسيتم الإعلان عن ذلك من خلال تنبيهات ونصائح السفر".

وشددت السفارة على رعاياها المتواجدين في السودان، "بالبقاء في مكان آمن، والبقاء في الطوابق السفلى لمكان التحصن، والابتعاد عن النوافذ والطرق، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على تحديثات الوضع، ومراجعة إرشادات السفر الصادرة عن وزارة الخارجية السودانية".

واندلعت اشتباكات صباح السبت 15 أبريل، في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

المصدر: RT