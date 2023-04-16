الخارجية الجزائرية تصدر بيانا بشأن الجالية الجزائرية في السودان

أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأحد، في بيان لها، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بين أفراد جاليتها في السودان.

إقرأ المزيد

وأوضح البيان أن الوزارة تتابع بالتنسيق مع سفارة الجزائر بالخرطوم الأوضاع، وتؤكد أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بين أفراد الجالية الجزائرية.

من جهة أخرى، دعت الوزارة أعضاء الجالية الجزائرية إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الأمنية الصادرة عن السلطات المحلية، وإلى التواصل المستمر مع مصالح السفارة الجزائرية من أجل توفير الدعم والمساعدة أو قصد الإبلاغ عن مستجدات أوضاعهم.

واحتدمت المعارك في العاصمة السودانية الخرطوم بعد يوم من المواجهات العنيفة، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، ما أسفر وفق لجنة أطباء السودان عن مقتل 56 شخصا وإصابة 595 على الأقل.

المصدر: الخبر