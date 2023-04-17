"الدعم السريع" بالسودان يعلن الاستيلاء على 200 دبابة وإسقاط 3 طائرات والسيطرة على القصر الجمهوري

أصدرت قوات الدعم السريع في السودان فجر اليوم الاثنين بيانا أعلنت فيه الاستيلاء على 200 دبابة و إسقاط 3 طائرات والسيطرة بشكل كامل على القصر الجمهوري.

وقالت قوات الدعم السريع في بيانها: "شعبنا الكريم..نحييكم تحية المجد والصمود، ونؤكد أن قواتكم الفتية ماضية في طريقها لحسم معركة الشعب مع أذيال النظام البائد وكتائب الظل والمجاهدين التي تختبئ خلف طغمة انقلابية من قيادات القوات المسلحة".

وأضاف البيان: "أننا ومن خلال معركتنا المصيرية التي نخوضها الآن عازمون على وضع حد نهائي لهذه المجموعة الانقلابية التي اختطفت إرادة شعبنا وقواته المسلحة المشهود لها بالوطنية وتريد أن تعيد بها تكرار التجارب الفاشلة من حكم الحركة الاسلامية التي كبلت بلادنا وحطمت أحلام شعبنا لثلاثين عاما أذاقته خلالها صنوفا من الظلم والاستبداد والفساد والفشل وسلبته حريته وطموحه المستحق نحو التطور والتقدم والنماء".

وأردف: "نحن أمام خيار واحد هو النصر وإزاحة هذا الكابوس الذي يجثم على صدر شعبنا، محاولا سرقة ثورته التي ناضل من أجلها شباب وشابات بلادنا لكننا له بالمرصاد وقد دنت ساعة الحقيقة التي سيسجلها التاريخ وما النصر إلا من عند الله".

وأكمل: "شعبنا الأبي..إن المعارك التي خاضتها قواتكم بشجاعة نادرة في مواجهة الانقلابيين يومي السبت والأحد سجلت فيها انتصارات كاسحة واستولت فيها على عدد من مقار القوات المسلحة وقد تمثلت انتصارات اليوم الثاني في الآتي:

السيطرة على مقر القوات البرية.

2. الاستيلاء على برج وزارة الدفاع.

3. بسط السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري ومحيطه.

4. تحرير رئاسات الفرق العسكرية بولايات دارفور والاستيلاء على عتادها وآلياتها العسكرية.

5. الاستيلاء على أكثر من مائتي دبابة.

6. إسقاط عدد ثلاث طائرات مقاتلة.

7. أسر وانضمام العشرات من كبار ضباط وضباط صف القوات الانقلابية.

8. أسر عدد من عناصر النظام البائد ( دفاع شعبي ، أمن شعبي ، مجاهدون) جار حصرهم".

وأكمل البيان: "قريبا سنرفع التمام لشعبنا باجتثاث المجموعة الانقلابية ليكون له الخيار في إدارة البلاد وفاءا لعهدنا الذي قطعناه على أنفسنا بأن ندعم العملية السياسية التي ستقود الى تحول ديمقراطي حقيقي.. ثقتنا في النصر أكيدة متسلحين بعزيمة لا تلين..وما النصر الا من عند الله..الجنة والخلود للشهداء الأبرار..الخزي والعار لقوى الظلام..العزة والكرامة لشعبنا الصامد".

المصدر: RT