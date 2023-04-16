الدعم السريع: استسلام كتيبة عسكرية بعتادها وآلياتها في شرق النيل

أعلنت قوات الدعم السريع، عبر حسابها في "تويتر"، "استسلام كتيبة عسكرية" بقيادة ضابط برتبة عميد، وسلمت آلياتها القتالية لقوات الدعم السريع في شرق النيل.

ونشرت القوات على حسابها الرسمي في "تويتر"، مقطع فيديو يوثق عملية "استسلام الكتيبة العسكرية" وتقديمها العتاد إلى قوات الدعم السريع.

استسلام كتيبه بقيادة عميد، وتسلم آلياتها القتالية لقوات الدعم السريع بشرق النيل

ـــــــــــــــــــــــ#العزة_والمجد_للوطن#قوات_الدعم_السريع#جاهزية_سرعة_حسمpic.twitter.com/2DC8wbSgSn — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 16, 2023

وفي وقت سابق، نشرت قوات الدعم السريع، في حسابها على "تويتر، فيديو لمدير معهد الاستخبارات العسكرية، ومدير دائرة القضاء العسكري، مشيرة إلى أنهما "في قبضة القوات".

وأعلنت قيادة المنطقة الغربية للقوات المسلحة السودانية، انضمامها بكل جنودها وعتادها العسكري لقوات الدعم السريع وفتح مقراتها وقواعدها لمواجهة "فلول النظام البائد".

وكانت قد أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، سيطرتها على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين خلفهم أسلحه ومعدات عسكرية ومدرعات.

وأفادت قوات الدعم السريع عبر صفحتها في "تويتر"، بتدمير عناصرها لمدرعات القوات المعتدية في الخرطوم، مرفقة مقطع فيديو يوثق اشتعال النيران في إحدى المدرعات.

واندلعت اشتباكات صباح السبت 15 أبريل، في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

المصدر: RT