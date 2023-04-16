الدعم السريع تنشر فيديوهين لمسؤولين عسكريين كبيرين "في قبضتها"

نشرت قوات الدعم السريع، في حسابها على "تويتر، فيديو لمدير معهد الاستخبارات العسكرية، ومدير دائرة القضاء العسكري، مشيرة إلى أنهما "في قبضة القوات".

وكتبت قوات الدعم السريع على حسابها الرسمي في "تويتر"، "مدير معهد الاستخبارات العسكرية (عميد ركن حيدر محمد أحمد مختار) في قبضة الدعم السريع".

مدير معهد الاستخبارات العسكرية في قبضة #الدعم_السريعpic.twitter.com/ZbXUg5w3z5 — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 16, 2023

وأرفقت عبارة "مدير دائرة القضاء العسكري (لواء حقوقي وجدي محمد فضل الله) يستسلم لقوات الدعم السريع" على الفيديو الآخر.

مدير دائرة القضاء العسكري يستسلم لقوات #الدعم_السريعpic.twitter.com/uRZZRhHpwJ — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 16, 2023

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، سيطرتها على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين خلفهم أسلحه ومعدات عسكرية ومدرعات.

وأفادت قوات الدعم السريع عبر صفحتها في "تويتر"، بتدمير عناصرها لمدرعات القوات المعتدية في الخرطوم، مرفقة مقطع فيديو يوثق اشتعال النيران في إحدى المدرعات.

وكانت قوات الدعم السريع في السودان قد أعلنت أمس السبت أيضا أنها سيطرت على القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم و3 مطارات.

واندلعت اشتباكات صباح السبت 15 أبريل، في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

المصدر: RT