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فيديو منسوب للجيش السوداني يظهر السيطرة على سيارة عسكرية لقوات الدعم السريع

أخبار العالم العربي

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انتشر مقطع فيديو، يظهر سيطرة عناصر من الجيش السوداني، على سيارة نسبت لقوات الدعم السريع.

وأظهر مقطع الفيديو الجنود، وهم يحيطون بسيارة عسكرية، مليئة بالذخائر، نسبوها لقوات الدعم السريع،  وهم يرددون "أين جيش حميدتي، وريني جيشك يا حميدتي".

وأشارت صفحة منسوبة للجيش السوداني على موقع "فيسبوك" اليوم الأحد، إلى أن حميدتي فر من المكان الذي كان يختبئ فيه، بعد هروب طاقم حراسته والجنود المكلفين بحمايته، مؤكدة أن البحث جار عنه.

ونشرت صورة لبعض الأشخاص وهم يحملون بدلة عسكرية زعموا أنها لدقلو .

 

المصدر: RT

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