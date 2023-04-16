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الجيش السوداني ينشر "مناشدات وإفادات أفراد من الدعم السريع سلموا أنفسهم" للقوات المسلحة (فيديو)

أخبار العالم العربي

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نشر الجيش السوداني مقاطع فيديو تظهر جانبا من "المناشدات وإفادات أفراد الدعم السريع الذين سلموا أنفسهم" للقوات المسلحة.

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الجيش السوداني يعلن سقوط أكبر قاعدة للدعم السريع في كرري
الجيش السوداني يعلن سقوط أكبر قاعدة للدعم السريع في كرري

وأعلن الناطق الرسمي باسم الجيش، اليوم الأحد، أن القوات السودانية تمكنت من السيطرة على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في مدن بورتسودان، وكسلا، والقضارف، والدمازين، وكوستي، وكادوقلي، بالإضافة إلى معسكر كرري بشمال أم درمان.

واحتدمت المعارك في العاصمة السودانية الخرطوم بعد يوم من المواجهات العنيفة، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، ما أسفر وفق لجنة أطباء السودان عن مقتل 56 شخصا وإصابة 595 على الأقل.

المصدر: RT

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