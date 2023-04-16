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رئيسا مصر وجنوب السودان يدعوان لوقف إطلاق النار بشكل فوري في السودان

أخبار العالم العربي

رئيسا مصر وجنوب السودان يدعوان لوقف إطلاق النار بشكل فوري في السودان
RT
رئيسا مصر وجنوب السودان
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تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، اتصالا هاتفيا من رئيس جنوب السودان سيلفا كير للتباحث حول الأوضاع الراهنة في السودان.

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وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها اليوم الأحد، إن "السيسي وسلفا كير يعربان عن استعدادهما للقيام بدور الوساطة لحل الأزمة بين الأطراف السودانية"، مشيرة إلى أنهما يدعوان لوقف إطلاق النار بشكل فوري في السودان.

واحتدمت المعارك في العاصمة السودانية الخرطوم بعد يوم من المواجهات العنيفة، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، ما أسفر وفق لجنة أطباء السودان عن مقتل 56 شخصا وإصابة 595 على الأقل.

المصدر: RT

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