صور بالأقمار الصناعية تظهر حجم الدمار الذي تسببت به أحداث السودان

نشرت شركة "ماكسار" صورا التقطتها الأقمار الصناعية، تظهر حجم الضرر الجسيم الذي تعرضت له العاصمة السودانية الخرطوم، خلال موجة العنف الأخيرة.

وترصد هذه الصور للشركة، التي نشرتها وكالة أسوشيتد برس، حرائق مشتعلة بالقرب من مستشفى في الخرطوم، يوم الأحد.

AP MAXAR

وتظهر الصور أن المرافق الصحية قد تضررت بشدة نتيجة الصراع الدائر، وقد أشارت منظمة الأمم المتحدة إلى أن مبانيها، وغيرها من المباني الإنسانية، تعرضت للقذائف والنهب في مواقع عدة.

وكانت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان قالت إنه من الصعب على المسعفين والمرضى الوصول إلى المستشفيات، ودعت الجيش وقوات الدعم السريع لتوفير ممرات آمنة.

ولم تسلم السكك الحديدية أيضا من الأعمال القتالية، إذ أظهرت صور الأقمار الصناعية تصاعد الدخان قرب القطارات في الخرطوم.

AP MAXAR

ولم يسلم مقر القيادة العامة للجيش أيضا من القصف وإطلاق النار، حيث تظهر الصور الملتقطة جوا، مدى الدمار الواسع الذي طال المبنى أثناء الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

AP MAXAR

فيما أظهرت الصور التي تم التقاطها لمطار الخرطوم الدولي، أعمدة الدخان المتصاعدة من مباني المطار، كما تظهر احتراق طائرات ركاب متوقفة على المدرج.

AP MAXAR

AP MAXAR

AP MAXAR

وتجددت الاشتباكات في السودان، على الرغم من اتفاق الجيش وقوات الدعم السريع، على فتح ممرات آمنة للحالات الإنسانية العاجلة لمدة ثلاث ساعات كل يوم بدءا من الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي.

المصدر: وكالات