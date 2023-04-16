نقابة الصحفيين السودانيين تناشد السلطات إجلاء صحفيين من قناتي "RT" و"الحرة" محتجزين في مكاتبهم

قالت نقابة الصحفيين السودانيين إن 7 صحفيين تابعين لقناتي "RT" الروسية و"الحرة" الأمريكية، محتجزون في مكاتبهم بالخرطوم.

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وأوضحت النقابة في بيان لها على صفحتها في موقع "فيسبوك" اليوم الأحد، أن "طاقم صحفيي قناتي الحرة وRT الروسية والبالغ عددهم 7 صحفيين، يعيشون في ظروف صعبة".

وأشار البيان إلى أنهم محتجزون في مكتبهم خلف مستشفى أمبريال بالخرطوم، حيث تتساقط القذائف بجوار مبناهم، في ظل تواصل الاشتباكات العنيفة.

وناشدت نقابة الصحفيين السودانيين السلطات بضرورة إجلائهم إلى منطقة آمنة.

من جهته، أفاد مراسل RT في السودان بانتشار الجنود أسفل المكتب، إضافة إلى سقوط قذائف بالقرب من المكان، مؤكدا على أنه محاصر صحبة صحفيين آخرين منذ الأمس، مع انعدام الطعام والماء الصحي.

واحتدمت المعارك في العاصمة السودانية الخرطوم بعد يوم من المواجهات العنيفة، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، ما أسفر وفق لجنة أطباء السودان عن مقتل 56 شخصا وإصابة 595 على الأقل.

المصدر: RT