قوى الحرية والتغيير تدعو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لوقف القتال فورا

دعت قوى الحرية والتغيير، اليوم الأحد، قيادة الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، إلى تغليب صوت الحكمة ووقف القتال، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير في بيان: "إننا ندعو قيادة القوات المسلحة السودانية وقيادة قوات الدعم السريع لتحكيم صوت الحكمة ووقف المواجهات العسكرية فوراً والعودة لطاولات التفاوض، فالقضايا العالقة لا يمكن حلها بالحرب والخيار الأفضل لبلادنا هو معالجتها سلما عبر الحلول السياسية".

وأضاف البيان "ندعو جماهير شعبنا للتصدي لمخططات فلول نظام المؤتمر الوطني البائد وعدم السماح بتمريرها تحت أي غطاء كان، واعتزال خطابات الكراهية والتهييج وتأجيج الحرب".

المصدر: سبوتنيك