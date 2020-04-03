طائرة مصرية تتوجه إلى واشنطن لإجلاء المصريين العالقين بسبب كورونا

تواصل الحكومة المصرية في توجيه طائراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجلاء المصريين العالقين بسبب فيروس كورونا، حيث انطلقت اليوم طائرة مصرية من مطار القاهرة الدولي.

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وغادرت الطائرة اليوم الجمعة، مطار القاهرة متجهة إلى واشنطن، لإعادة المصريين العالقين هناك بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد قرار تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية حتى 15 أبريل المقبل، ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وتواصل شركة "مصر للطيران" في تسيير رحلات استثنائية إلى العديد من دول العالم، لعودة المصريين العالقين بالخارج، حيث استقبل مطار مرسى علم الدولي، صباح اليوم الجمعة، المصريين العائدين من واشنطن على متن إحدى رحلات مصر للطيران الاستثنائية.

المصدر: اليوم السابع