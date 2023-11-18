آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /18.11.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wfv1
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
شي جين بينغ يؤكد ضرورة وقف تسييس التجارة ويحدد هدف تنمية الصين
مصدر: واشنطن تخلت عن السياسة بسبب ضغط إسلامي
- "بلومبرغ": أوكرانيا لن تحصل على مساعدات أمريكية جديدة قبل منتصف ديسمبر
- قوات كييف تستهدف جمهورية دونيتسك بقذائف عنقودية
- سيمونيان: ممنوع ولم يكن ممكنا على الإطلاق التفاوض والاتفاق مع أوكرانيا
- نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: تقليص المساعدات لكييف سيفاقم الوضع المتفاقم أصلا
- جنرال أوكراني متقاعد يهيئ الأوكرانيين: لا يجب جعل خسارة مدن جديدة مأساة
- زيلينسكي يقيل نائب رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكراني