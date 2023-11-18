الآلاف في فنلندا يطالبون بعدم إغلاق نقاط العبور على الحدود مع روسيا

وقع أكثر من 8 آلاف مستخدم للإنترنت على عريضة دعت سلطات فنلندا لعدم إغلاق نقاط العبور على الحدود مع روسيا.

ويشار إلى أن العريضة ظهرت على موقع adressit.com، في يوم 16 نوفمبر الجاري.

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ومع حلول الساعة التاسعة والثلث من صباح اليوم بتوقيت موسكو، وقع على العريضة 8149 شخصا.

وجاء في العريضة: "يتعارض قرار الحكومة بإغلاق حركة المرور الحدودية بشكل كامل بين فنلندا وروسيا مع حقوق الإنسان. نحن نطالب بتغيير هذا القانون لأنه يقطع الروابط الأسرية. والعديد منهم لديهم أقارب على جانبي الحدود. على سبيل المثال، يمنع هذا التصرف، الطفل من رؤية جده وجدته. وتقول المبادرة إنه يمكن توجيه اللاجئين الذين لا يحملون وثائق من الحدود إلى محطة تتم فيها معالجة طلبات اللجوء".

في وقت سابق، أعلنت الحكومة الفنلندية، أنه بسبب تفاقم الوضع مع الهجرة على الحدود مع روسيا، فقد تقرر إغلاق نقاط التفتيش الحدودية بشكل كامل في جنوب شرق البلاد، وهي الأقرب إلى بطرسبورغ، في الفترة من 18 نوفمبر إلى 18 فبراير 2024.

وسيتم إغلاق أربع نقاط تفتيش من أصل ثماني، وتقع نقاط التفتيش المتبقية في شمال فنلندا. وقررت الحكومة الفنلندية أن اثنين فقط من هذه المراكز - فارتيوس وسالا - سيقبلان طلبات اللجوء.

من جانبه ذكر مصدر في السفارة الروسية في هلسنكي، أن قرار الحكومة الفنلندية بإغلاق أربع نقاط تفتيش في الجزء الأكثر ازدحاما من الحدود لا يمكن إلا أن يثير القلق وسيتم تحديد إجراءات الرد من الجانب الروسي.

المصدر: نوفوستي