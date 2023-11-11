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فنلندا تمنع دخول الروس بالدراجات عبر النقاط الحدودية

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فنلندا تمنع دخول الروس بالدراجات عبر النقاط الحدودية
Legion-Media
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قال ضابط مناوب عند نقطة تفتيش فاليما الحدودية أن فنلندا منعت دخول الدراجات من روسيا إلى البلاد منذ 9 نوفمبر عبر نقاط التفتيش الواقعة في جنوب شرق البلاد.

أجاب الضابط على سؤال لوكالة ريا نوفوستي حول إمكانية الدخول من روسيا بالدراجة: يحظر الدخول اعتبارًا من 9 نوفمبر في جميع أنحاء منطقة جنوب شرق فنلندا».

لم يتمكن حرس الحدود من توضيح الأساس الذي تم بموجبه فرض هذا الحظر وما إذا كان ينطبق على نقاط التفتيش في مناطق أخرى من البلاد.

وبحسب شهود عيان، حذر حرس الحدود الروسي راكبي الدراجات من وجود حظر على الدخول إلى فنلندا، كما تم وضع علامات تشير لوجود الحظر. كما يجري إبلاغ راكبي الدراجات عند نقطة التفتيش الفنلندية بالقواعد الجديدة ومن ثم إعادتهم إلى روسيا.

المصدر: ريا نوفوستي

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