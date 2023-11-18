أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية بأن روسيا تمكنت من الصمود على الرغم من جهود الدول الغربية والولايات المتحدة لزعزعة استقرار الوضع في البلاد.

وقالت الصحيفة إن روسيا تخطت كل عواقب النزاع، بما في ذلك تلك التي لم تكن متوقعة.

وأشارت إلى أن الوقائع أكدت أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان على حق وأن القوات الروسية صمدت، بعد أن تمركزت على "خط سوروفيكين".

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وأكدت أن روسيا قامت بتكييف أنظمتها اللوجستية والإنتاجية للصمود في وجه العقوبات الغربية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن سياسة روسيا الخارجية وإنجازاتها العسكرية والاقتصادية تثبت أن استراتيجية بوتين في مواجهة الغرب نجحت.

وترى الصحيفة، أن الدول الغربية اعتبرت أمنياتها كواقع ستتحقق، وعقدت الآمال الكبيرة على نجاح الهجوم المضاد الأوكراني وانهيار الاقتصاد الروسي تحت ضغط العقوبات. ولكن خيب الواقع هذه الآمال، ولم يتم تدمير اقتصاد روسيا وانتقل جيشها إلى الهجوم، وتفوقت صناعتها الدفاعية على نظيرتها الغربية في أحجام الإنتاج، ويمكن للرئيس فلاديمير بوتين أن "ينظر بارتياح" إلى إنجازات السياسة الخارجية، والتي تتجلى في دعم الدول الرئيسية في آسيا والجنوب العالمي.

ودعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى بدء المفاوضات، والتوقف عن تدمير الشباب الأوكراني في الخنادق.

وأعربت روسيا باستمرار عن استعدادها للتفاوض، لكن السلطات الأوكرانية فرضت حظرا عليه على المستوى التشريعي.

المصدر: RT