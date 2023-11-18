قوات كييف تستهدف جمهورية دونيتسك بقذائف عنقودية

أعلنت السلطات في جمهورية دونيتسك أن القوات الأوكرانية قصفت مدينتي غورلوفكا ودونيتسك، وأطلقت 13 قذيفة، بينها قذائف عنقودية، وقذائف من عيار 155 ملم.

وقال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية في بيان إنه تم تسجيل عمليات القصف على غورلوفكا ودونيتسك من الساعة 23:00 حتى الساعة 23:50 بتوقيت موسكو. تم خلالها استخدام قذائف عيار 155 ملم وقذائف عنقودية.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بمختلف أنواع الذخائر، وتتعمد قوات كييف مؤخرا استهداف المناطق السكنية بالقذائف العنقودية التي سلمها الغرب إليها.

المصدر: RT