روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن بسبب استهداف قوات كييف لدونيتسك

أعلن النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى منظمة الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي أن روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بسبب الضربات التي شنتها القوات الأوكرانية على دونيتسك.

وقال بوليانسكي على "تيلغرام"، اليوم الثلاثاء: "لقد طلبنا عقد اجتماع عاجل ومفتوح لمجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالهجمات التي شنها النظام الأوكراني اليوم على دونيتسك".

وفي وقت سابق اليوم نفذ الجيش الأوكراني واحدة من أكبر الهجمات الجوية على دونيتسك في الآونة الأخيرة.

وصرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن القوات الأوكرانية قصفت وسط المدينة بصواريخ "هيمارس" الأمريكية.

ووفقا للسطات في جمهورية دونيتسك فقد وصل عدد الضحايا إلى 20 شخصا.

وقد هاجمت قوات كييف خلال الـ 24 ساعة الماضية، جمهورية دونيتسك الشعبية 55 مرة، وأطلقت 168 نوعا من ذخائر مختلفة.

المصدر: نوفوستي