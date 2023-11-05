قال الخبير العسكري الأمريكي دوغلاس ماكغريغور، إن مزاعم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن ضعف الجيش الروسي تشير إلى مشاكل في الولايات المتحدة نفسها.

وأضاف في مقابلة مع قناة Judging Freedom على يوتيوب: "على الأغلب لم يغلط أوستن أكثر من ذلك سابقا. مواردنا وقدراتنا ليست بلا نهاية، ولا يجوز لنا أن نبددها دون ضرورة".

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ووفقا للخبير، يجب على الولايات المتحدة أن تفكر أولا في صمودها وبقائها وفي ضمان قوتها الوطنية.

وفي نهاية أكتوبر، تحدث أوستن في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي.

ووفقا للوزير الأمريكي، فإن دعم واشنطن لأوكرانيا وإسرائيل سيحدد الأمن العالمي في المستقبل.

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية تحاول منذ 4 يونيو، التقدم في اتجاهات يوجنودونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث قامت بزج ألوية قتالية دربها الناتو ومسلحة بمعدات أجنبية.

من جانبه أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن القوات الأوكرانية، فقدت منذ تلك الفترة أكثر من 90 ألف شخص، وحوالي 600 دبابة وما يقرب من 1.9 ألف مركبة مدرعة.

وشدد الرئيس بوتين على أن الهجوم المضاد الأوكراني، قد فشل في الواقع، وتقوم القوات الروسية بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة بأكمله.

المصدر: نوفوستي