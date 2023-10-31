وزير الدفاع الأمريكي: روسيا ستكون قادرة على تحدي الناتو عاجلا أم آجلا

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستكون قادرة على تحدي الناتو في المستقبل.

وقال أوستن في جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي: "ليس لدي شك في أن روسيا ستكون قادرة عاجلا أم آجلا على تحدي الناتو وسنجد أنفسنا في موقف سنطلق فيه النار بعضنا على بعض".

وادعى أوستن أيضا أنه إذا نجحت العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا، "فمن المفترض أن يتعرض أمن الدول المجاورة للخطر، وخاصة دول البلطيق".

وفي وقت سابق، أكد أوستن لنظيره الأوكراني رستم أوميروف ووعد بالسعي للحصول على أموال إضافية من الكونغرس لمواصلة المساعدات العسكرية.

وأرسلت الإدارة الأمريكية إلى الكونغرس طلب ميزانية إضافية تتضمن أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا.

ويشار إلى أن روسيا أرسلت مذكرة إلى دول الناتو بشأن توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

المصدر: تاس