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مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا حول أوكرانيا بطلب روسي

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مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا حول أوكرانيا بطلب روسي
ria.ru
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أعلن مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس عقد جلسة حول الأزمة الأوكرانية بناء على طلب روسي.

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وأشارت الرئاسة البرازيلية لمجلس الأمن الدولي الشهر الجاري، إلى أن الجلسة ستنعقد الساعة 22:00 بتوقيت موسكو.

وجاء في بيان البعثة البرازيلية: "في تمام الساعة 22:00 وبناء على طلب روسي، سنعقد اجتماعا حول الأزمة الأوكرانية والتهديدات الناجمة عنها على السلم والأمن الدوليين".

وأكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، أن رصد الولايات المتحدة حزمة أسلحة ومعدات عسكرية جديدة لكييف، يؤكد الأعمال الاستفزازية والتحريضية لواشنطن.

وسبق لأندريه بيلوسوف نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، أن قال إن قوات كييف انتهكت أكثر من مرة اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد.

المصدر: نوفوستي 

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