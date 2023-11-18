بيسكوف: لدى بوتين أسباب للحديث عن أعمال تخريبية محتملة من قبل الغرب

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لم يكن صدفة تحدث الرئيس فلاديمير بوتين عن أن الغرب قد يلجأ إلى التخريب بسبب عدم جدوى العقوبات ضد روسيا.

وشدد بيسكوف على أنه توجد لدى الرئيس الروسي معلومات مؤكدة بهذا الخصوص.

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وأضاف بيسكوف في مقابلة مع الصحافي التلفزيوني بافيل زاروبين: "الرئيس لا يتحدث عن ذلك عبثا، فهو في كل الأحوال يملك معلومات معينة، لديه سبب لقول ذلك".

وذكر بيسكوف أنه يجب على روسيا الحفاظ على أقصى قدر من الهدوء، لأن الغرب سيواصل البحث عن خيارات للضغط عليها.

وقال بيسكوف: "طبعا هم قادرون على الكثير، وهم على قدر كبير من الوقاحة، أقصد الغربيين، الذين لا يتورعون عن ارتكاب أي شيء. لذلك، بالطبع، علينا أن نبقى حذرين قدر الإمكان. والحقيقة أن البحث عن خيارات مختلفة للضغط على بلدنا سيستمر. هذا واضح، وهذه حقيقة".

وفي وقت سابق، لم يستبعد الرئيس بوتين حدوث أعمال تخريبية من قبل الغرب بسبب عدم جدوى العقوبات ضد روسيا.

ودعا رئيس الدولة إلى حساب مثل هذه المخاطر مسبقا والاستعداد للرد عليها بشكل استباقي. وفي الوقت نفسه، يتعين على روسيا أن تكون مستعدة لزيادة ضغط العقوبات.

المصدر: نوفوستي