اعتبر الضابط السابق في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، أن الدول الغربية مصدومة من نتيجة الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية ولا تعرف كيفية المضي قدما.

ووصف ستاريكوف الرواية التي روجتها سلطات كييف بأن الجيش الأوكراني سيكون قادرا على الوصول إلى شبه جزيرة القرم بأنها خطأ كبير.

إقرأ المزيد

وأضاف: "لا يعرفون الآن كيفية الخروج من هذه الورطة. الغرب في حالة صدمة. ولا يعرف ماذا يفعل".

وأكد أن الشكوك تساور الدول الغربية في الوقت الحالي حول ما إذا كان ينبغي الاستمرار في تمويل كييف.

ذكرت صحيفة "فورين أفيرز" أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحاجة للبدء بالتفاوض مع روسيا للاتفاق على هدنة في أوكرانيا.

ورأت "فورين أفيرز" أن أهداف الغرب والسلطات في كييف والتي تتمثل في السيطرة على خمس مناطق روسية، من بينها شبه جزيرة القرم، لا تتناسب مع قدراتها وإمكاناتها. وهذا الخطأ الاستراتيجي يستوجب إعادة تقييم السياسة الخارجية الأوكرانية.

المصدر: RT