وزير: تركيا ستقوم بمعالجة وتصنيع الحبوب الروسية

قال إبراهيم يوماكلي وزير الزراعة والغابات التركي، إن بلاده ستقوم بمعالجة الحبوب الروسية وتحويلها إلى طحين ومن ثم إرساله إلى دول إفريقيا المحتاجة من خلال آليات مختلفة.

وقال الوزير التركي: "قال رئيسنا (أردوغان) إن الحبوب الروسية على شكل دقيق سيتم إرسالها إلى الدول الإفريقية. سنحول الحبوب الروسية إلى دقيق ونرسلها عبر آليات مختلفة".

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في يوليو الماضي، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، خلال القمة الروسية الإفريقية، عن نية روسيا إرسال حبوب مجانية كمساعدات إنسانية إلى ست دول إفريقية مدرجة على قائمة برنامج الغذاء العالمي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تدعم هذه المبادرة الروسية، وستقوم مع قطر بتسهيل تجهيز وتسليم الحبوب الروسية إلى البلدان المحتاجة.

وفي يوم الجمعة الماضي، أعلن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، أن أول سفينتين محملتين بالقمح للصومال وبوركينا فاسو غادرتا روسيا.

المصدر: نوفوستي