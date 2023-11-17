أكدت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان أن الاتفاق مع أوكرانيا "ممنوع"، مبينة أن العسكريين الروس يقومون بجهود هائلة في "طحن" تحصينات شيدتها كييف خلال الفترة عقب اتفاقيات مينسك.

وقالت سيمونيان على أثير قناة "إن تي في" الروسية: "ممنوع ولم يكن أبدا ممكنا التفاوض والاتفاق معهم... كان من الواضح تماما بالنسبة لي أن اتفاقيات مينسك هذه كانت مجرد حبر على ورق، تماما كما اعترفوا لاحقا وبشكل علني، بمن فيهم زعماء الدول الغربية، أنها كانت مجرد طريقة للمماطلة وإعطاء أوكرانيا المزيد من الوقت لتشييد كل هذه التحصينات، التي نقوم بطحنها الآن بصعوبة كبيرة، وهذا يكلفنا حياة من رجالنا، ويستنفد جهودا هائلة. إن هذا الأمر يستحق مساعدة كل أبناء الأمة".

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وأضافت سيمونيان: "إن الأمر يتطلب جهودا هائلة من وزارة الدفاع بأكملها والبلد بأكمله، واقتصاد البلد بأكمله، لتزويد هناك بما يكفي لكسر وطحن كل شيء... لا يمكننا الاتفاق معهم".

وتابعت قائلة: "الاتفاق الوحيد الذي يمكننا الإيمان به هو القوة، قوة وطاقة ذاتنا، والاحتراس من الطرف الآخر".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في وقت سابق، إن أوكرانيا والغرب يشدان روسيا من أنفها عبر عدم تنفيذهم "اتفاقيات مينسك".

وقد أشارت موسكو مرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، إلّا أن كييف فرضت حظرا على التفاوض مع موسكو على المستوى التشريعي في البلاد.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق في قمة "مجموعة العشرين" G20 إنه "لن يكون هناك اتفاق مينسك-3".

وعلّق المتحدق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة "نوفوستي" إن مثل هذه التصريحات "تؤكد تماما" موقف كييف بشأن إحجامها عن التفاوض.

المصدر: نوفوستي