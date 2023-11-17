جنرال أوكراني متقاعد يهيئ الأوكرانيين: لا يجب جعل خسارة مدن جديدة مأساة

صرح الجنرال الأوكراني المتقاعد، سيرغي كريفونوس، بأنه لا يجب على لأوكرانيا أن تجعل خسارة مدن جديدة نتيجة للأعمال الهجومية للقوات الروسية مأساة.

وقال كريفونوس: "ليست هناك حاجة لجعل هذا (خسارة البلدات والمدن) مأساة. ليست هناك حاجة لتوجيه الاتهامات لبعض سياسيينا. من الضروري التركيز بشكل صحيح والقول: "أيها المحترمون، إذا أردنا الصمود كدولة مستقلة، فلنعمل على إعداد الدولة"".

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وأكد أن الوضع في عدة قطاعات من الجبهة صعب بالنسبة للقوات الأوكرانية، حيث يقوم الروس ببناء قوتهم العسكرية وضرب القوات الأوكرانية، على وجه الخصوص، بالقرب من كوبيانسك في مقاطعة خاركوف ومارينكا في جمهورية دونيتسك.

وأعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن الوضع بالنسبة للجيش الأوكراني على خط المواجهة بات أكثر تعقيدا مما توقعه الحلف، منوها بأن الجيش الروسي بدأ العملية الهجومية من جهته.

المصدر: نوفوستي